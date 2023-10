Pour être clair, je juge ici de la qualité du remaster HD. Bien que courte, l’aventure proposée par Pikmin est rafraîchissante, et avait accompagné avec succès les débuts de la GameCube. Maintenant, si le charme de Pikmin est toujours intact, ses défauts de vieillesse ressortent davantage en HD, avec des graphismes sommaires rappelant bien que le jeu date de 2001. Basé sur la version Wii, ce portage exclut toutefois l’utilisation de la manette GameCube (à qui il manque 2 boutons pour être pleinement utilisable), ce qui prive le joueur de la possibilité de jouer dans les mêmes conditions que l’original. Par ailleurs, pour le prix proposé (30€ tout de même à l’unité), les nouvelles options d’accessibilité restent peu nombreuses, avec la possibilité bienvenue de revenir en arrière dans sa partie, ainsi que quelques ajustements de la caméra. Côté bonus en revanche, rien de rien : pas de mode coopération ; pas de défis supplémentaires autres que les challenges d’origine… Pikmin 1 en HD se présente en 2023 quasiment brut. Mon attachement à ce jeu m’empêche de le déconseiller, mais je préfère avertir ceux qui voudront le découvrir ou s’y replonger.

L'avis de Blondex sera tombé quelques heures avant que mon propre exemplaire n'arrive chez moi. Aussi, tout comme mon compère, je ne peux que partager la joie de retrouver un jeu génial du GC et en même rager d'un portage stricto sensu, dépourvu de toute amélioration graphique ou ludique. C'est le jeu de 2001, le 16/9ème et la hausse de la réso en plus, point. Même pas un 60 image seconde, c'est dire. De ce fait, la vitrine technologique de jadis a pris un gros coup visuel dans les ailes : mention spéciale aux textures du sol, plus possible en 2023. Rageant. Reste que cette compil' Pikmin 1+2 est l'opportunité rêvée pour les nouveaux venus. On s'émerveille de l'intelligence du game design et des mécaniques ; on sourit à chaque déplacement de ses Pikmin ou on rage quand on en voit un trébucher au loin ou se retrouver en danger. Même 20 ans après, on jurerait qu'ils sont vivants. La limite des 30 jours est clairement l'ennemie à abattre du jeu, surtout si vous découvrez Pikmin. Étant vétéran, j'ai enfin réussi à finir le 100% en 30 jours et voir la vraie fin. Pikmin est un OVNI qui ne plaira pas à tout le monde. Son portage Switch méritait mieux, mais en l'état, il reste excellent.