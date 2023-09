Les leaks montrent que ce n'est pas possible de faire du day one sur les abonnements quand on n'a pas la trésorerie.

Qui va poser des centaines de millions de dollars pour chaque jeu (les AAA) pour les proposer en location, avec un risque d'achats limités ?

Sony ou Nintendo ne peuvent pas non plus mettre leur jeux en day one car il faut de rentabilité immédiate, surtout avec Sony qui produit des jeux à plus de 100 millions de budget...



Au final, les gros éditeurs tiers ne proposeront pas leurs jeux sur ces services là car ils n'ont pas vraiment d'intérêt à se passer de ventes