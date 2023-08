En deux mots, selon Jeff Grubb, nouveau State of Play en approche, donc courant septembre. Pas si étonnant vu que c’est généralement un mois de point actu pour Sony depuis 4 ans, et reste à en connaître le contenu. Perso, je pari sans risque sur : - Focus majeur sur Spider-Man 2 - Un mot sur la PlayStation Portal - Une officialisation du nouveau modèle PS5 - 1 ou 2 jeux PSVR2 pour prouver que le casque existe - FFVII Rebirth

posted the 08/31/2023 at 08:11 AM by shanks