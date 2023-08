Bonjour tout le monde.

J'ai une question car il y a une truc que je ne comprends pas.

https://www.frandroid.com/marques/sony/1774969_oui-la-playstation-portal-pourra-fonctionner-en-dehors-de-la-maison-cest-confirme

J'ai bien compris le remonte play, ok ça peut se faire de n'importe quel portable ou table quand tu es chez toi. ( donc la ok tout le monde dit que c'est de la merde, même si objectivement , tu garde toutes les sensations PS avec le portal )



En Revanche, d'après l'article si je comprends bien: exemple ,je suis en vacances a l'autre bout du monde, je peux me connecter a la portal ou au portal (je ne sais pas) pour jouer.

Si c'est le cas je trouve que c'est super intéressant. Mais j'ai sûrement mal compris. Parce que dans ce cas, a partir du moment où tu as un ps5 , c'est un peu comme le clood gaming. (A quelque détails près.



Bref si quelqu'un peu m'éclairer car du coup je trouve le portal nettement plus intéressant





