Hello.Today, j'lance ma Xbox et... lol Microsoft s'est dit : tiens on va supprimer le bouton "bibliothèque" des Insiders pour le remplacer par un bouton "Parcourir le magasin", comme ça ils achèteront plus de jeux ces bolossesNon, mais sérieusement, j'suis quelqu'un d'hyper concilliant, j'comprends les enjeux du Game Pass etc... Mais là, vraiment, c'est l'élément de trop, qui fait déborder le vase ! J'espère que ça ne passera jamais en prod cette connerie, y'a déjà 40.000 pubs sur l'interface, faut en plus nous inciter à aller sur le Store ? Sony fait ça de façon tellement plus subtile sur PS5, ça me déçoit énormément...Et pourtant, j'kiffe le démat', donc là n'est pas le problème.De votre côté, vous avez toujours votre bouton Librairie ? Ca se trouve c'est déjà en prod