Pour la fête des pères, Xbox Brazil (qui n'est pas à une betise prés) avait posté sur son compte Twitter un montage de plusieurs screens de darons du jeu video dont Barret dans sa version Final Fantasy VII Remake bien au centre de celui-ci avec un "pais" en vert quand les autres mots sont restés en blancs.Il n'en fallait pas plus pour hyper les joueurs Xbox qui attendent la sortie de Final Fantasy VII Remake sur leur console depuis trois longues années et qui avaient vu en ce tweet un gros teasing. Mais Microsoft vient de calmer le jeu en confirmant a Eurogamer que "L'image a été publiée par erreur et a été supprimée car elle incluait un titre non disponible sur Xbox".Bref pour l'heure circulez il n'y a rien a voir et be excited pour Final Fantasy VII Rebirth sur PS5.