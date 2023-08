Jeux Vidéo

Par Jez Corden - Windows CentralLors de l'interview Kinda Funny XCast précédant l'événement Xbox "not E3" en juin, Phil Spencer, PDG de la branche jeux de Microsoft et responsable de la marque Xbox, a admis que la division ne pourrait pas "surclasser" la PlayStation de Sony. Selon la plupart des rapports, l'avance de Sony sur le marché des consoles dites "haut de gamme" est passée à 2:1, et pourrait même atteindre 3:1 dans les années à venir si l'on en croit les tendances actuelles. En effet, la production de machines Xbox de Microsoft a baissé de 13 % d'une année sur l'autre lors de la publication de ses résultats trimestriels, bien que des services comme le Xbox Game Pass et un élargissement aux jeux sur PC aient contribué à maintenir la croissance de la gamme Xbox dans l'ensemble.Il y a quelques temps, j'ai écrit un article dans lequel je faisais remarquer qu'en raison de l'importance accordée par Xbox à l'énorme acquisition d'Activision-Blizzard, au cloud gaming Xbox et au PC, l'expérience de la console Xbox en pâtissait. Le perfectionnement de l'interface de jeu de la console Xbox a ralenti à un rythme d'escargot et de nombreuses améliorations demandées par les fans n'ont tout simplement pas été mises en œuvre, bien que nous ayons vu quelques nouvelles fonctionnalités pour des choses comme Discord. Pendant ce temps, Sony va de l'avant avec une redesign très attendu de sa PS5 pour 2024, avant une PS5 Pro plus puissante pour 2024 ou 2025. D'après ce que j'ai compris, Xbox n'envisage pas de révision majeure de la puissance de la Xbox Series X en parallèle, et terminera probablement la génération avec seulement des rafraîchissements mineurs comme la Xbox Series S Carbon Black - bien que je ne puisse pas parler d'information confirmée pour le moment.La victoire de la PlayStation dans cette génération étant déjà pratiquement assurée, Microsoft pourrait peut-être trouver d'autres sources de revenus, ne pensez-vous pas ? Microsoft est une société axée sur l'informatique dans le cloud, Azure constituant la majeure partie de ses marges bénéficiaires enviables de ces dernières années. Il est donc logique que l'entreprise soit un leader dans le domaine du cloud gaming, n'est-ce pas ?Ces derniers temps, on a l'impression que Microsoft est prêt à concéder le cloud gaming à PlayStation, en plus des jeux sur consoles de salon.Par le passé, j'ai été assez optimiste sur le Xbox Cloud Gaming. Microsoft était en avance dans ce domaine et l'est toujours à bien des égards. C'est la seule plateforme de cloud gaming qui offre une expérience relativement transparente de type console sur les appareils mobiles, avec des commandes tactiles personnalisées. La liste des jeux du Xbox Game Pass pour Xbox Cloud Gaming est également incroyablement impressionnante, et le Xbox Cloud Gaming offre également l'une des meilleures latences de tous les services concurrents, surpassée uniquement par NVIDIA GeForce Now. Le mélange complexe de Steam et d'autres lanceurs de NVIDIA GeForce Now n'est pas particulièrement intuitif, même s'il est le meilleur en termes de vitesse. Enfin, nous avons le PlayStation Plus (anciennement PlayStation Now), qui se développe tranquillement en arrière-plan.Sony a en fait été l'un des premiers à lancer l'idée du cloud gaming, en achetant le service de cloud gaming Gaikai il y a quelques années. Cela m'a rappelé des articles comme, qui parlent de la façon dont Sony a "gaspillé" son potentiel de cloud gaming. Il semblerait de plus en plus que le scepticisme initial à l'égard des aspirations de Sony en matière de cloud gaming ait été mal fondé. Dernièrement, il y a eu un regain d'activité dans le camp de Sony en ce qui concerne le cloud, et d'un point de vue analytique, cela ne pourrait pas arriver à un pire moment pour Microsoft et la Xbox.Je peux corroborer un rapport deselon lequel Microsoft a restructuré son activité de cloud gaming, certains membres du personnel étant déplacés vers d'autres départements. J'ai entendu dire que Microsoft avait également réduit les allocations de serveurs cloud dans certains territoires, notamment au Royaume-Uni, tandis que le Xbox Cloud Gaming continue de souffrir de l'augmentation des files d'attente. Une partie de cette situation pourrait être due à l'accord avec Activision, pour spéculer (peut-être de manière cynique). L'autorité de régulation britannique a menacé de bloquer l'acquisition par Microsoft du fabricant de Call of Duty, pour 69 milliards de dollars, en raison du cloud gaming. Certains s'attendent même à ce que Microsoft cède la totalité de ses activités de "cloud gaming" au Royaume-Uni à un opérateur tiers, comme le géant britannique des télécommunications BT.Microsoft s'est efforcé de saper ses propres activités dans le cloud au cours des batailles réglementaires avec la FTC américaine et la CMA britannique, le président de Microsoft, Brad Smith, apparaissant même sur BBC Radio pour minimiser l'importance de ces activités pour l'entreprise. En effet, Microsoft ne disposerait que d'une capacité suffisante pour quelques milliers d'utilisateurs simultanés au Royaume-Uni - une donnée qu'il peut être utile de connaître si vous êtes un concurrent cherchant à dépasser la position de Microsoft. Selon certaines informations, c'est exactement ce que Sony cherche à faire en ce moment.Insider Gaming dispose de sources très bien connectées au sein de PlayStation et a récemment publié un rapport sur un projet que Sony appelle Cronos, le nom de code de son plan d'expansion pour le cloud gaming. Sony cherche à étendre son empreinte en matière de cloud gaming avec 28 nouveaux centres de données, qui devraient être lancés plus largement au printemps de l'année prochaine. Sony étudie également la possibilité d'utiliser des appareils portables pour le jeu à distance, avec son "Project Q". Bien sûr, il ne prend pas en charge le cloud pour le moment, mais les prochaines versions pourraient le faire. Sony a également présenté récemment son projet d'intégrer les jeux PlayStation 5 à son service de streaming en cloud PlayStation Plus. Et oui, même s'il reste loin derrière le service de cloud Xbox Game Pass en termes de contenu et de fonctionnalités, l'écart se comble rapidement.Microsoft avait annoncé il y a quelques temps que son plan à long terme pour le Xbox Cloud Gaming était de permettre aux joueurs de jouer aux jeux qu'ils possèdent dans le service, plutôt que d'être limités à la sélection restreinte du Xbox Game Pass Ultimate. Cette nouvelle était particulièrement réjouissante, car de nombreux jeux qui se prêtent à une expérience à faible latence ne sont tout simplement pas disponibles sur le Xbox Game Pass, mais des années se sont écoulées depuis cette annonce et elle ne s'est toujours pas concrétisée.De son côté, PlayStation a annoncé de manière inattendue en juin qu'elle irait de l'avant avec cette fonctionnalité pour les jeux "pris en charge". Bien que la liste des jeux "pris en charge" puisse être restreinte une fois finalisée, l'idée que PlayStation devance Microsoft, la société dite "cloud", pour cette fonctionnalité très attendue sera une pilule difficile à avaler pour les utilisateurs du Xbox Cloud Gaming.Non contente de devancer Microsoft dans ce domaine, la PlayStation a commencé à proposer la streaming en 4K aux bêta-testeurs du cloud. Avec le Xbox Cloud Gaming, vous pouvez au mieux bénéficier d'un streaming en 1080p. Certes, le streaming 4K n'est peut-être pas idéal pour la plupart des réseaux domestiques, mais si Sony parvient à devancer Microsoft dans ce domaine, il s'agit d'une crise existentielle pour la Xbox.On a eu l'impression que Microsoft avait tout misé sur un avenir de jeu dans le cloud à un moment donné, en utilisant cette technologie pour atteindre les joueurs sur n'importe quel appareil, quelque soit l'endroit où ils se trouvent et à n'importe quel moment. Microsoft est-il en train de jeter l'éponge une nouvelle fois avant d'aller jusqu'au bout ? Ou y a-t-il quelque chose d'autre qui se passe en coulisses ?Microsoft a admis lors de ses auditions devant les autorités de régulation que le Xbox Cloud Gaming n'était pas rentable à l'heure actuelle, et pourquoi le serait-il ? Le contrôle exclusif exercé par Apple et Google sur la manière dont les développeurs peuvent monétiser et développer leurs activités sur leurs plateformes mobiles fermées et anticoncurrentielles empêche en effet Microsoft de développer une activité de jeux viable basée sur un catalogue. Mais même si Apple et Google n'empêchaient pas Microsoft de vendre du contenu via le Xbox Cloud Gaming sur leurs boutiques d'applications, cela n'aurait pas d'importance. Le Xbox Cloud Gaming n'a pas assez de serveurs.Microsoft ne peut pas commercialiser le Xbox Cloud Gaming parce qu'il n'a pas assez de capacité pour répondre à la demande de sa base d'utilisateurs actuelle, qui est minuscule. Développer le Xbox Cloud Gaming signifierait essentiellement dédier encore plus de silicium aux fermes de serveurs plutôt qu'aux Xbox Series X en magasins, alors que les approvisionnements sont déjà limités. Microsoft ne peut pas fournir la 4K pour le Xbox Cloud Gaming parce qu'il n'a pas assez de capacité, et il ne peut pas fournir la possibilité de jouer aux jeux que vous possédez, parce que... il n'a pas assez de capacité. On ne sait pas exactement pourquoi Microsoft a tant de mal à obtenir le silicium nécessaire pour répondre à la demande de sa plateforme Xbox Cloud Gaming ou à son effort de vente de la Xbox Series X, mais avec Starfield et d'autres jeux Xbox de haut niveau à venir, l'opportunité de profiter de la situation est en train de s'évanouir.Et même si l'accès au silicium était infini, peut-être que Microsoft a fait des calculs et s'est rendu compte qu'avec Apple et Google qui rendent pratiquement impossible la monétisation du service sur mobile, peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de point où le Xbox Cloud Gaming deviendrait financièrement viable. Peut-être que Microsoft concentre ses efforts sur les opportunités d'IA avec OpenAI, Bing Chat et ChatGPT, et que la branche Xbox en pâtira. Tout cela aurait peut-être pu être évité si Microsoft n'avait pas abandonné sa propre plateforme mobile (RIP Windows Phone), bien sûr, mais c'est un autre sujet qui a déjà été débattu.J'espère que le Xbox Cloud Gaming ne deviendra pas un autre exemple de pratique dont Microsoft a l’habitude, dans laquelle ils se sont engagé trop tôt, pour ensuite l'abandonner trop tôt. Je ne suis pas optimiste pour l'instant.