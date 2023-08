Shit test



L'application mobile iOS/Android du jeu

Fiche Technique:

NOTE PRESSE (JeuxVideo.com - 10 juillet 2017)

Trailer E3 2017

Les jeux vidéo casuals ne m'ont jamais vraiment dérangé, bien au contraire. C'est très souvent l'occasion de jouer à plusieurs, avec des personnes qui savent à peine tenir une manette dans les mains.En l'occurence ici "les personnes qui ne savent pas tenir une manette" c'est ma femme, et le jeu casual c'estun titre développé par Wish Studios pour le compte de Sony et paru en juillet 2017 sur PS4.Ce titre fait parti de la gamme qu'avait lancé Sony à l'époque, la gammequi permet de se réunir à plusieurs autour de sa PS4 avec son smartphone.Un SingStar et un titre comme Hidden Agenda était sorti dans cette gamme.Comme mentionné ci-dessous, Qui es-tu ? est un party-game de type quiz qui n'utilise absolument la manette PS4 puisque le joueur est invité à télécharger une application du jeu et y jouer directement sur son smartphone ou sa tablette.Pour se faire, tous ces petits appareils et la console doivent être reliés en WiFi. Bien que jouable en ligne, le jeu a surtout était pensé comme un jeu multi local, histoire d'engayer des soirées entre ami.Qui es-tu ? est un quiz donc, mais un quiz sur quels sujets au juste ? Et bien, c'est simple, le sujet c'est vous ! L'animateur hyper kitch pose des questions sur la personnalité d'un des joueurs, et si les autres devine la bonne réponse, tout ce petit monde gagne des points.Les questions ne volent pas bien haut, par exemple :- Vous êtes assis au fond du bus, des voyous débarquent, vous vous cassez ou vous leur tenez tête ?- Un mec ou une nana séduisant(e) vous regarde avec insistance en soirée, vous allez vous cacher au bar ou vous allez ramasser vos couilles pour tenter une approche/concrétisation ? EtcVoilà en gros le genre de questions qui vous sera posé.Les développeurs ont toutefois un peu varié les plaisirs, à un moment donné il faudra réaliser un dessin (souvent l'occasion de dessiner des b*tes ou autres) et se prendre en selfie avec une gueule de con. Le plus beau dessin selon l'assemblée gagne des points, et idem pour le selfie le plus savoureux.Vu comme çà, le titre a l'air rigolo et très sympathique. Et il l'est (à condition néanmoins d'avoir un entourage avec un peu plus d'humour qu'Edouard Balladur...). Mais le soucis c'est que ces 3 phases que je viens de vous décrire (QCM, dessin, selfie) durent grand maximum 10 minutes. Et une fois qu'une partie est terminée, on recommence et c'est TOUJOURS la même chose, seules les questions changent, mais çà reste des tests de personnalités qui nous tirent un sourire au début mais qui nous laissent de marbre au fur et à mesure du temps.Les graphismes sont plutôt jolis, la technique réseau employée entre les devices mobiles et la PS4 est irréprochable, le travail effectué à ce niveau-là est très sérieux et à saluer.Par contre l'acteur qui prête sa voix pour faire l'animateur du jeu n'est ni drôle, ni moderne. Il m'a plus soulé qu'autre chose.Aussi, le petit logiciel qui nous permet de dessiner sur notre mobile est ultra rudimentaire. Pas de stickers, pas d'emoticones, rien du tout. Vous dessinez au doigt avec un paint du pauvre. Bref...