... Une RTX 4060 (1 slot / 1 ventilo en plus lol).Tout fébrile, je suis passé de ma Xbox Series S à la RTX 4060 sur mon humble PC. Après 1000 mises en gardes sur Gamekyo, allant presque jusqu'aux menaces si je continuais de parler de "cette merde", je m'apprêtais à jouer à Street Fighter 6 en Low 720p + RSR en 30 fps sur cette carte fraichement acquise (ah non, ça c'était censé être sur la ROG ALLY,. Même...).Pour la fraction du prix d'une PS5 en promotion avec ses -75€, j'ai pu goûter à Street Fighter V dans sa version ultime, avec chaque option graphique au maximum, sans perdre une seule frame, j'ai pu avoir une once de ce que certains appellent le "PC MASTER RACE" un truc du genre. Enfin, je n'en suis pas vraiment digne puisque ce n'est pas une RTX 3080 (et comme j'ai un écran GAMERZ 165 Hz FreeSync VRR qui n'est qu'en 1080p, forcément...).Enfin bref, maintenant, ma nouvelle étape va être de concevoir un PC plus petit qu'une PS5 tout en lui mettant une fessée. Avec une carte RTX 1 slot qui bouffe même pas 100 watt en TDP, ça devrait le faire uwu !Et cerise sur le gâteau, on peut jouer à Fortnite avec du RT Global Illumination et RT reflexion en 60 fps + DLSS Performance. Le tout en ayant même pas eu besoin de dépenser un SMIC pour cela !Fortnite c'est encore mieux qu'avant désormaisÇa risque de bien poutrer avec les jeux UE5.2Même si j'suis CPU limited maintenant avec mon i5 9400F. Comme quoi, même une RTX 4060 c'est overkill pour ma config, la GTX 1660 TI s'en sortait pas si mal finalementBref, la carte, elle me pète un smile pour 325 € neuf, franchement GG Nvidia sur ce coup là ! J'aime de plus en plus le monde du PC avec des tarifs aussi abordables et des performances de premier niveauPar contre, sur le DLSS, je regardais des vidéos, et c'est dur de choisir face au TSR en vrai..."TSR is a lightweight algorithm (no Tensor Cores required) with shaders specifically optimized for PS5's and XSX's GPU architecture (source)."PS : ça se vend combien une GTX 1660 Ti 1 Slot OEM HP ?