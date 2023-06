Un test de stress réseau pour Mortal Kombat 1 nous a donné notre première occasion de prendre en main le jeu sur les consoles Xbox Series, et cela s'annonce vraiment impressionnant. Voici John pour partager ses premières impressions sur le nouveau jeu. Geoff Keighley avait-il raison de le décrire comme étant "carrément fou" ?

DF a pu tester Mortal Kombat 1 et il tourne en 60 fps sur Xbox Series S et Xbox Series X. Pas de soucis à ce niveau, c'est bien nerveux... Le jeu tourne sur Xbox Series X à une résolution de... Est-ce que ça a vraiment une importance ? Essayez de la deviner sur la vidéo :-D ! C'est so CRISP comme ils disent chez DF! Est-ce du natif ? Du FSR ? Du Temporal Injection ? Mystère et boule de gomme uwu !Impressionnant la transition entre le menu et les batailles, possible grâce aux SSD des consoles, JE LE METS SUR LA LISTE DES JEUX DE CETTE FIN D'ANNEE