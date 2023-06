N'y allons pas par quatre chemins, #FINALFANTASYXVI n'a pas convaincu l'équipe de SUMIMASEN TURBO, pour tout un tas de raisons différentes. On en débat pendant pas loin d'1h30 (!), avant de revenir sur les annonces Japon du Summer Game Fest. Bouillant !

posted the 06/27/2023 at 03:30 PM by rbz