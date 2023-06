Hello ! Cela fait plusieurs jours que j'ai la ROG ALLY, et je peux vous en dire un peu plus sur l'autonomie.En général, je tourne autour d'1h30 d'autonomie en y jouant sans action particulière. Une autonomie à laquelle je suis habitué pour un ordinateur portable gaming, ce que je considère être cette ROG ALLY.Je peux monter assez "facilement" à 3h d'autonomie en mode 10 watt, pour jouer à des jeux en 3D simple ou, plus globalement à des jeux en 2D. On peut également atteindre les 2 heures en jouant en mode 15 watt / 720p / 60 Hz sur l'écran, ce qui simule +/- les performances d'une Steam Deck dans ce cas là.Pour finir, j'ai également pu travailler sur la ROG ALLY, et dans ce cas-là, l'autonomie est curieusement plutôt mauvaise par rapport à un MacBook Air M2 par exemple, puisque je n'ai atteint que 4h environ en travaillant sur des scripts sur Word et Excel. Je précise que j'étais quand même en 120 Hz sur l'écran et en 1080p, je pense qu'on peut tirer un peu plus en 720p, mais il devient alors difficile de lire ce qui est à l'écran.Et vous, qu'en est-il de l'autonomie de votre ROG ALLY ? Et si vous avez une Steam Deck, est-ce que celle-ci fait vraiment mieux ?Bonus : La plus grosse collection de jeux Xbox de France avec 2500 jeux physiques (le Game Pass en PLs)