Bon, j'ai passé la journée entre un cyclone BRET et la ROG ALLY. Et mes premiers tests sont vraiment encourageant : la console tient bien ses promesses !Ainsi, elle est bien capable de tenir du Ray Tracing sur Fortnite en 40 fps, ce qui force le respect (l'écran est VRR, donc on peut jouer au framerate qu'on veut)Death Stranding ne pose pas de soucis avec un 30 fps qui force le respect en terme de rendu...Bref, son seul "défaut", c'est d'être sous Windows. Et donc du tâtonnage à faire pour trouver les réglages optimaux sur les jeux, mais également des plantages possibles (comme dans les 2 vidéos ci-dessus) du notamment à la jeunesse du processeur Z1 Extreme (c'est la première machine où il est disponible et les drivers sont jeunes) et à Windows lui-même.En l'état, je ne la recommanderais pas à un joueur pur console (je recommanderais plutôt une Steam Deck en restant cantonné à Steam OS), mais pour un joueur PC ou un enthousiaste curieux, c'est juste dingue comme technologie) ! On peut même streamer en AV1 et faire du montage vidéo sur la bête.Le plus étonnant reste le silence de fonctionnement (même si, en réalité, elle chauffe pas mal, mais comme les PS5, XSX et XSS, la ventilation reste maitrisée malgré tout).