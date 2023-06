On revient près de 40 ans en arrière aujourd'hui, avec un jeu qui a été une petite révolution dans les jeux d'aventure, puisque c'est un des premiers jeux d'aventure graphique de l'histoire, dans lequel vous pouviez voir votre personnage;Car avant cette date, il faut savoir que le plupart des jeux d'aventure étaient textuels, avec les instructions à rentrer directement au clavier.On revient donc sur la création du titre, par le très talentueux Louis-Marie Rocques, qui créera un plus tard une autre boite mythique : Silmarils.Puis on enchaine avec les différentes conversions, car après la version originale sortie en 1984 sur Oric, le jeu sera converti sur les Thomson MO5/TO7, puis ensuite dans une version améliorée graphiquement sur Amstrad CPC.

