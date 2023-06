La PS5 en force avec 5 gros titres dans le top 30, Death Stranding, Ghost of Tsushima, Gran Turismo 7, SF6 et donc Diablo 4.

5 jeux à forte connotation occidentale pour 4 d'entre eux, ces retours de plusieurs titres laissent imaginer une opération commerciale d'une chaine de distribution ou de Sony.

La bonne nouvelle c'est que la version PS5 de Diablo 4 c'est largement mieux vendus que la version PS4, un bon signal pour les tiers qui montre que les joueurs commencent à lâcher la PS4 pour sa soeur.



et Zelda BotW proche et c'est une première de battre un Mario canonique vu la dynamique c'est ce qui devrait arriver cette année. Il y a encore 1 ou 2 semaines on avait Super Mario Odyssey a 2,408,428 exemplaires,actuellement Zelda botW surfe sur la vague de sa suite et est quasiment à 2,21 millions d'exemplaires.





Top 30 Japon

1 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 46,644 (1,640,919)

2 [PS5] Diablo IV (Blizzard Entertainment, 06/06/23) – 24,375 (New)

3 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,233 (5,328,989)

4 [PS4] Diablo IV (Blizzard Entertainment, 06/06/23) – 8,940 (New)

5 [XSX] Diablo IV (Blizzard Entertainment, 06/06/23) – 8,524 (New)

6 [PS5] Street Fighter 6 (Capcom, 06/02/23) – 7,672 (28,864)

7 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 6,707 (3,159,687)

8 [PS4] Street Fighter 6 (Capcom, 06/02/23) – 6,568 (18,646)

9 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 6,358 (1,095,617)

10 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5,554 (2,208,705)

11 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 5,266 (5,211,237)

12 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 5,162 (4,034,523)

13 [NSW] Etrian Odyssey Origins Collection (ATLUS, 06/01/23) – 5,096 (43,752)

14 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,751 (5,049,194)

15 [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) – 4,018 (444,846)

16 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3,783 (1,244,522)

17 [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 3,559 (317,672)

18 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3,068 (3,397,288 )

19 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 2,936 (7,477,507)

20 [NSW] We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie (Bandai Namco, 06/02/23) – 2,745 (11,160)

21 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 2,373 (1,266,363)

22 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 2,208 (1,157,656)

23 [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection (Capcom, 04/14/23) – 2,158 (76,082)

24 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,119 (1,127,266)

25 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 1,818 (1,033,879)

26 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 1,727 (2,882,535)

27 [PS5] Ghost of Tsushima Director’s Cut (SIE, 08/20/21) – 1,630 (46,051)

28 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 1,629 (181,775)

29 [PS5] Death Stranding Director’s Cut (SIE, 09/24/21) – 1,550 (14,422)

30 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 1,371 (67,842)