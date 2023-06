Hello! Bon, ayant acquis un téléviseur compatible Dolby Vision mais uniquement en 60 Hz et jouant à Halo Infinito Potato en 120 Hz (j'veux dire, vu que le jeu est pas ouf graphiquement...), Hé bien le Dolby Vision est désactivé pour le HDR 10.Sauf que j'vois pas trop la différence en fait ?Pire encore, en lançant Hi-Fi Rush, j'ai été très surpris de découvrir que le jeu est en SDR (c'est bien la peine de promouvoir le Dolby Vision si c'est pour se retrouver avec un jeu en SDR lol), même si on peut artificiellement étirer le spectre de couleur à l'image du mode VIF sur la Nintendo Switch OLED qui output en SDR finalement :/ !Bref, j'ai quand même l'impression que pour jouer, le Dolby Vision est un peu inutile (donc si vous hésitez avec un téléviseur Samsung, posez vous la question de l'utilité du Dolby Vision). Parait qu'en film c'est mieux ^^ !Bonus : Une démo de comment fonctionnent les Mini LED de chez TCL sur une QLED :Bonus 2 : Avec la "SUPER RESOLUTION", le mClassic, c'est finito

Who likes this ?

posted the 06/16/2023 at 03:05 AM by suzukube