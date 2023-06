Le jeu est aussi en FrançaisLa démo est disponible sur PC/PS4/XOne/SwitchDate de sortie : 30 Juin 2023BOUM ! Le fracas d'une détonation retentit à travers la ville plongée dans le noir. Quelqu'un a perdu la vie, mais son histoire ne fait que commencer… Alors que Sissel reprend ses esprits, il se rend compte qu'il est devenu un fantôme et qu'il a perdu tout souvenir de sa vie passée. "Qui suis-je ? Qui m'a tué ? Et pourquoi ?" Sissel ne dispose que de quelques heures pour trouver la réponse à ces questions, avant que le soleil se lève et qu'il ne sombre dans l'oubli. Et pour résoudre son propre meurtre, mieux vaut commencer par le détective qui a peut-être été témoin du crime… Utilisez vos pouvoirs surnaturels pour prendre possession des objets et les manipuler, ou remontez le temps afin d'élucider des énigmes complexes à travers un scénario à l'humour loufoque et aux personnages attachants.