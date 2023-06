Désolé pour ce feuilleton, je sais que certains voulaient le fin mot de l'histoire et...J'ai choisi une Phillips Ambilight OLED 707 (modèle d'exposition, faut croire que j'ai pas de chance T_T, mais cette-fois ci j'ai bien fait attention à la dalle (zéro défauts) et au nombre de temps depuis qu'elle est exposée) !Franchement, je pense que c'est un banger assez peu connu. Malheureusement, sorti de boite, l'image est jaunâtre, manque de peps, les points de luminosités sont pas ouf... Ca va, c'est joli, mais face à la C9... C'était un peu décevant. Même face à un Neo QLED j'aurais pas misé dessus si je m'étais fié uniquement à mon intuition.Sur la Xbox, pas de support de la 4K 120 Hz (bizarre) et le dolby vision... Affreux. C'était assez curieux car les tests indiquaient le contraire.Après avoir passé plus d'une heure à paramétrer le téléviseurs (avec un des pires menu de l'histoire des TV), j'ai pu activer la 4K/120 Hz ALLMVRRFREESYNCPREMIUM (seuls 2 ports sont compatibles HDMI 2.1 et par défaut sont bridés en HDMI 1.4, quel intérêt ?!). Ouf, j'ai cru que je m'étais trompé de référence !Et... La finalité, c'est bien mieux que la dalle de la LG C9 (qui peut être était en fait entièrement fatiguée) ! Les pics de luminosités sont bien là, la qualité de l'image aussi, le téléviseur est bien compatible ALLM, VRR et même GSync / Freesync Premium et cerise sur le gâteau, l'Ambilight c'est vraiment sympa !Bref, je suis passé de "satisfait mais ma C9 va me manquer" à carrément "woooooooow j'aurais du acheter cette télé en premier mais jamais je n'y aurais pensé" !J'suis à 2 doigts d'acheter une sonde Calman pour calibrer la dalle (elle est compatible avec la sonde pour faciliter les choses) et avoir une image tip top ^^ !M'enfin voilà, j'sais que j'ai écouté personne, que l'interface de la TV est immonde (beurk Android TV) et que la C1 était surement le choix de la raison, mais j'suis pas raisonnable! Et j'voulais pas non plus rajouter trop sur mon budget, donc c'était l'idéal pour moi.Ah, un dernier bon point : elle ne fait que 17 kg, la C9 avec ses 25 Kg c'est impossible à transporter, j'comprends pas lol xD !Si vous avez un petit budget et que vous voulez juste une OLED pour jouer, franchement, elle fait le taff, même si elle n'a pas l'ergonomie d'un téléviseur OLED Samsung/LG/Sony et que son interface est digne des smartTV à 100 € chez Carrouf (mais bon, en vrai, à part cliquer sur le bouton Netflix, ou jouer à la Xbox / PS5, j'fais rien sur les TV lol).Ah et un petit point bizarre : y'a Geforce Now et Steamlink sur la TV (Surprise !), j'me demande pourquoi Xbox Game Pass est bloqué dans le Play Store ? Exclusivité Samsung ?!