J'pense connaître vos avis, et je suis sûr de ne pas les suivre, mais comme j'suis curieux :Je dois remplacer ma LG C9 OLED (dont je suis globablement satisfait, franchement top) contre un autre téléviseur... Vous choisiriez quoi ?Phillips OLED Ambilight 707 55' 1000 €ouSamsung Neo QLED + Samsung Gaming Hub intégré avec le xCloud et Geforce Now 55' QE55QN85BATXXC 1199 €ouLG OLED C1 1200 € négociable (je négocie encore lol)ouTCL QLED 65' 399 € pour la fête des pères(NDLR bah en fait on va me rembourser ma LG C9 et j'dois changer de téléviseur du coup).