Le jeu utilise du FSR 2.0 pour sa reconstruction. PS5 : 60 fps / 1260p XSX : 60 fps / 1260p avec un tout petit peu plus de baisses de framerate que la version PS5 XSS : 60 fps / 864p PS4 : 30 fps / 720p ROG ALLY : 90 fps / 720p FSR Ultra Performance Arcade Remix Hyper Edition EX + α

posted the 06/07/2023 at 06:31 PM by suzukube