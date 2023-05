Une *petite* information importante pour les acheteurs de Street Fighter VI vient de faire surface juste avant la sortie grâce à un leak et qui fait très grand bruit en ce moment même dans la communauté :Il y aurait un nouveau Battle Pass chaque mois pour ~$12 (donc $144/l'année).Il faudra donc en plus d'avoir payé votre jeu, le faire aussi chaque mois pour avoir la chance de grinder et potentiellement débloquer des costumes pour vos personnages, des éléments de customisation pour le World Tour, des musiques (ça explique sans doute les musiques de merde dans le jeu de base), stages, de l'argent in-game, etc.Capcom avait bien entendu évité de le mentionner avant la sortie

posted the 05/31/2023 at 07:32 AM by raioh