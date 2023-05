Activer le Ray Tracing dans Minecraft permet d’obtenir du 22 images par seconde en 1080p, et il en est de même pour Portal RTX ! Alors, c’est sûr, la console n’est (vraiment) pas faite pour cela. Le Ray Tracing sur DOOM Eternal fonctionne très bien, à 60 fps / 1080p (on rappellera que l’écran est compatible VRR) et même dans Forza Horizon 5 à 50 fps ! Et cela avec le jeu en « Haut » ! On peut même avoir du 60 fps en jouant en 720p ! C’est dingue !



Pour finir, Quake RTX tourne à 30 fps, en 1080p et, surprise, le très gourmand Cyberpunk 2077 tourne en 1080p Low + Ray Tracing Low en 60 fps ! Pas mal, pas mal… Avec du Ray Tracing Medium, on tombe à 20 fps environ en 1080p ou du 30 fps en 720p. Par contre, ça plante sur du Ray Tracing Ultra !

Ptain, si des jeux sont développés sur la base de l'architecture RDNA 3 ça sera un petit miracle cette console ! Et c'est pas très compliqué, puisque les jeux sous Unreal Engine 5 peuvent être optimisé RDNA 3, ça poutre :-D !