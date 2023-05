Faut pas rager, mais plutôt comprendre que Sony a changé de tactique de communication (diluée) par rapport à Xbox qui est resté essentiellement calé sur un régime E3 (One shot).



- C'est pour cela qu'il se sont désolidariser de l'E3, voyant une opportunité avec l'ère numérique de mieux gérer leur communication.

Cela leur permet d'avoir plus de visibilité tout au long de l'année et surtout aux moments où ils le SOUHAITENT..



Du coup ce State of Play, efficace mais pas impressionnant COMME on l'attendait au temps de l'E3, montre bien ce changement de fonctionnement dans leur communication.



Et si ils n'ont pas balancé autant de cartes qu'espèré à cet instant c'est aussi qu'ils se retiennent par rapport à quelque chose.. et ce quelque chose c'est probablement Xbox, qui on le sait prépare à envoyer du lourd vu qu'il sont toujours dans une communication type E3 donc centrée essentiellement à un moment précis.



C'est donc un attitude décevante, puisqu'on aime le folklore de l'E3, pour les joueurs qui aiment en majorité rêver.. mais sans doute une attitude plus judicieuce pour PlayStation qui sont, rappelons-le, LEADER! Et donc qui sont dans une approche de consolidation tandis que Xbox eux sont dans une approche de conquête..



Et qui dit conquête dit envoyé du lourd, faire rêver, donc stratégie One-shot E3.

- Xbox



Qui dit consolidation dit retenue, stabilité donc étalement..

-PlayStation



CqFD