Bonsoir à tous amis joueursPetit billet d'humeurJ'ai pu tenter la première heure de planet of lana sur le gamepass et l'un des premiers étonnement vient du traitement porté sur la forme.Le visuel est fabuleuxL'OST commence trop bien, à tel point que j'ai immédiatement pensé à The Last guardian, par ses passages au violon.Telle ne fut pas ma (semi) surprise, pendant une recherche de l'ost du jeu, de constater que le nom deest ressortie.Oui, le compositeur de planet of Lana est celui qui a composé l'ost de The last guardian, qui fut, pour ma part un gros coup de cœur.Rien qu'avec ça, Planet of Lana gagne 5point de bonusContent d'avoir eu l'occasion de mettre un nom sur ces musique et j'espère que ce mec sera un jour au commande de l'ost d'un gros jeu AAA rpg épique de dingue ( ff par ex)Allez quelques musiques de the last guardian et j'espère continuer planet of lana un moment pour savourer au casque l'ambiance musicale et visuelle du jeu.