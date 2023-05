HelloBon, j'ai une mauvaise nouvelle : j'ai fait différents calculs, et en RDNA2, la ROG ALLY ne permettra que de profiter de 4.3 TFLOPS (+/- la puissance d'une Series S).Pour avoir 8.6 TFLOPS, il faudra des jeux optimisés pour l'architecture RDNA3, et à ma connaissance, il n'y en a aucun actuellement...Par contre, la console sera du coup futur proof, surtout si les futures consoles de Sony et Microsoft se basent sur une telle architectureCeux qui veulent en savoir plus sur la démarche complète et les méthodes de calcul, c'est ici :J'essaye de choper des dev pour en discuter et valider tout çaBon, en d'autres terme, ça confirme les ressentis actuels de "2 fois plus puissant qu'une Steam Deck" ou de "puissant comme une PS4 / PS4 Pro".Voilà :-D !