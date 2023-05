ptit blog

Alors qu'en est il?

Bonsoir à tous amis joueurs,Je vous livre mon petit avis rapide du dlc surprise dusous titréAvant ça, revenons sur le principe du jeu: The case of the golden idol.The case of the golden idol est un jeu indépendant d'enquête/ puzzle sorti fin d'année 2022 sur PC.Nous sommes en présence d'un jeu à la point n click pour lequel nous sommes face à un meurtre et nous revoyons continuellement les 3 dernières secondes en boucles.Le but du jeu est de résoudre le mystère du meurtre en tentant d'identifier les personnages, le mobile et le meurtrier grâce un système de mots et verbes que l'on collecte et pour lequel il faut les utiliser pour compléter des phrases à trous.Si de base, ça commence simple, les mécanismes de compréhension deviennent de plus en plus complexes et les meurtres de plus en plus compliqués.De plus, les divers affaires que l'on résous qui, de prime abord, semblent indépendantes cachent une sombre histoire profonde et bien délirante.Ce jeu a été une grosse surprise pour ma part, car une fois commencé, impossible de s'arrêter. Les neurones chauffent, je ne vois pas le temps passé et je ne pense qu'à ça.Ce fut un vrai coup de coeur.Et ce 4 mai débarque de nul part, un dlc de ce jeu sous titré spider of lanka, qui est une préquelle au jeu.Enorme surprise, du rab.En deux temps, trois mouvements, je prends le jeu et je joue immédiatement tout juste sortie du four.Je réussi à le finir 5 jours aprèsEt bien ce dlc ne vous propose que 3 affaires qui vont se compliquer exponentiellement.On va dire que la première est là pour te rappeler le jeu avant de rentrer dans le vif du sujet.D'un point de vue graphisme, il y a une nette amélioration, les graphismes très rudimentaire du jeu original sont plus détaillés et mieux animés.L'ost est sympa mais pas aussi mémorable, de plus la dernière affaire reprend le theme de la première affaire.Et j'ai tout ce même un petit bémol sur la dernière affaire où le niveau de devinette va trop loin.Comment est on censé deviner un telle situation sur cette séquence?De plus, le coupable nous laisse dès le départ une sorte de BD nous racontant le dlc, d'où un coupable fait ça?Sinon je dois dire que j'ai pris mon pied monstrueux sur ces trois affaires avec un petit plus sur la 2eme affaire.L'histoire générale est excellente.Bref, j'ai kiffé Spider of lanka.Si vous avez aimé The case of the golden idol, vous allez aimé ce dlc.Et j'espère en avoir d'autre maintenant, je surveille.