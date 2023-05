Digital Foundry a mis en avant pourquoi le jeu semble aussi mal fini. En effet, pas mal de textures prennent au moins 10 secondes à charger en mémoire. Si vous restez entre 10 et 20 secondes dans une salle, les textures chargeront alors, donnant une bien meilleure gueule au jeuLe problème provient de Redfall, et Digital Foundry ne souhaite pas que cet argument soit utilisé dans une quelconque guerre des consoles.Le jeu est en 4K NATIF 30 fps sur Xbox Series X et 1440p 30 fps sur Xbox Series S. Ce qui devrait plaire aux afficionados de résolution native (pas de 60 fps en revanche).Les 30 fps sont stables en revanche (sauf en multijoueur où l'on peut avoir des baisses et quand y'a du feu et de la fumée, ça peut descendre à 22 fps. La Series S n'a d'ailleurs pas ces soucis.).