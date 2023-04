Jeu Fini

Apres avoir terminé plusieurs fois RE4 Remake j’avais encore envie de Resident Evil. J’ai donc hesité entre RE2 Remake, RE3 Remake et RE Revelation et j’ai finalement opté pour RE3 Remake histoire d’avoir un jeu pas trop long avant l’arrivée de Star Wars Jedi Survivors (que je ne ferais finalement a la sortie suite a l’annonce d’hier).N’ayant pas fait l’original et encore moins RE2 Remake (ni le RE2 original non plus), j’ai donc démarré ce jeu dans sa version PS5 sans comparaison en tete malgré sa réputation de mauvais remake... et bah j’ai adoré.- Plutôt beau- Gameplay fun- Ultra rythmé- Varié niveau decors- Bon Level design- Quelques bonnes différences dans les modes superieurs- Oui c’est cours- Oui c’est dommage d’avoir supprimé des environnements- Multi osef ?Outre sa bonne tronche, la grande force de ce RE3 c’est son rythme, on ne d’ennuis jamais. Les environnements variés s’enchainent a la vitesse grand V, alternant moments d’explorations plus calmes (et stressants) et passages plus frénétiques avec quelques combats de boss (enfin du boss).Le gameplay est tres bon (même si il manque un ptit backstab) avec quelques features que j’aurais bien aimé retrouver sur RE4 comme l’esquive suivi d’un slowmotion. D’ailleurs en parlant de RE4 j’aurais aussi bien aimé que comme dans ce RE3 les points gagnés dans grâce aux défis servent vraiment plus qu’a acheter trois armes et une armures et que les modes supérieurs varient la positions des ennemis et changent certains scripts ce qui permet d’avoir de bonnes (enfin mauvaises) surprises en mode Cauchemar/Enfer.Après évidement je ne peux m’empêcher d’être d’accord sur la petite durée de vie du titre (meme si je l’ai prisa la base pour ça). 6h00/6h30 peut paraitre cours surtout quand on sait que des environnements comme le Beffroi ont été supprimés pour a la place mettre un mode multi qui fut certainement déserté peu de temps apres sa sortie. Mais la possibilité d’enchainer les run dépassant a peine l’heure et lui donnant ainsi un ptit coté arcade une fois le jeu en tète est finalement pas si mal.