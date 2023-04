J'ai un peu hésité à partager cela ici, mais let's go ! Notre partenaire ENEBA, spécialisé dans le dématérialisé et proposant des jeux Xbox vraiment pas chers (coucou @Skudleif), propose actuellement une très belle promo sur PS5 !En effet, s'il reste très difficile de trouver des jeux PS5 démat hors store, il y a en revanche des codes de crédit PSN trouvable... moins cher que leur valeur grâce à des promos !Actuellement, si vous achetez un code PSN de 60 € exactement, et que vous utilisez le code PLAYTEN60, votre code passera à 50,07 € (ça fluctue selon les vendeurs) ! Disons que ça permet de faire quelques économies supplémentaires sur les jeux en promo sur le store PlayStationJ'en profite pour vous dire que vous pouvez contourner les frais de service en achetant du crédit Eneba via. Recherchez Eneba dans leur moteur de recherche, vous verrez des cartes de 30 et de 50 €... Je l'ai fait et c'est validé !De quoi donner encore des arguments à l'achat d'une PS5 Digital Edition (ou pas).