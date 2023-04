La Xbox One est une console de jeu vidéo. Selon le type de Xbox que tu as, le jeu que tu joues peut apparaître sur l'écran de ta télévision avec différentes qualités et vitesses.



Si tu as une Xbox One, le jeu peut apparaître à une qualité de 900 pixels (c'est ce que veut dire 900P) et à une vitesse de 30 images par seconde (c'est ce que veut dire 30fps).



Si tu as une Xbox One X, le jeu peut apparaître à une meilleure qualité de 1440 pixels et à la même vitesse de 30 images par seconde.



Si tu as une Xbox Series S, le jeu peut apparaître à une qualité de 1080 pixels et à une vitesse plus rapide de 60 images par seconde. Cette Xbox peut également ajouter de meilleurs détails visuels dans le jeu.



Si tu as une Xbox Series X, le jeu peut apparaître à une qualité encore meilleure de 1800 pixels et à la même vitesse rapide de 60 images par seconde. Cette Xbox peut également ajouter des améliorations visuelles comme de meilleures animations de la végétation et des effets lumineux.



Toutes les versions de Dead Island 2 ont un mode d'affichage similaire. Les versions Xbox Series ont une meilleure vitesse d'images par seconde que les versions Xbox One. Les versions Xbox Series S et X ont également des améliorations visuelles. Les versions Xbox One S/X ont également de bons graphismes mais avec quelques coupures occasionnelles dans la vitesse d'images.



Dead Island 2 est un jeu bien optimisé qui peut fonctionner de manière satisfaisante sur toutes les 4 consoles.

Ces informations parlent de différents versions d'un jeu vidéo appelé Dead Island 2 qui peuvent être jouées sur différentes consoles de jeux. La version du jeu pour la PS5 est la meilleure avec une résolution moyenne de 1800p et une vitesse de 60 images par seconde. Les versions plus anciennes (PS4 et PS4 Pro) ont une résolution plus faible (1080p ou 1440p) et une vitesse de 30 images par seconde. La version PS5 offre des améliorations visuelles dans plusieurs paramètres tels que les textures, les ombres, les animations de la végétation, la distance de dessin, ou les effets de post-traitement. Cependant, même les versions plus anciennes ont une qualité visuelle surprenante. Le jeu ne dispose pas de la technologie de Ray-Tracing, mais offre une illumination globale de haute qualité, surtout à l'intérieur. Les réflexions dans le jeu ne sont pas convaincantes dans toutes les versions, car certaines utilisent des images cubiques de faible résolution qui ternissent la finition visuelle. Les temps de chargement sont beaucoup plus rapides sur la PS5. Il peut y avoir quelques baisses de vitesse dans les versions plus anciennes, surtout dans les grandes zones. Enfin, Dead Island 2 est l'un des jeux les mieux optimisés que l'on puisse trouver sur l'Unreal Engine 4, avec une expérience solide et satisfaisante sur les trois plateformes.

