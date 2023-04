Par le réalisateur et scénariste deetMoyenne 3,5/5En fin de compte, Suzume se suffit à lui-même et n’a pas besoin de nos longs commentaires alambiqués : le film affirme tout simplement que la force créatrice est autant question de création que de destruction. Autant nigimitama qu’aramitama.Poétique et formellement abouti.Makoto Shinkai revient avec un “road trip” envoûtant qui traite, avec acuité et tendresse, au fil des rencontres de son héroïne, l’histoire contemporaine du Japon et la fantasy, le passage à l’âge adulte et le lâcher-prise.Le vertige émotionnel et visuel inouï que produisent ses films vient d’un art sans pareil de mise en scène du frottement entre les multivers.Chantre de la romance sentimentale, le nouveau Midas de l’animation japonaise [...] sait y incorporer ce qu’il faut d’action, d’humour et de fantastique pour séduire un public d’ados et de jeunes adultes. Avec son lot de péripéties, de métamorphoses, de clins d’œil à la culture pop et ses personnages secondaires bien campés et attachants, Suzume s’inscrit dans cette lignée.La symbolique du conte apparaît parfois éculée […] Si le film brille, c’est plutôt, paradoxalement, par son empreinte la plus réaliste, celle d’une gestuelle hypersensible des personnages, mais aussi du décor du littoral japonais dépeint avec une minutie du détail quasi documentaire, que Shinkai rehausse par ses ciels crépusculaires, ses lumières rasantes et ses sources dans le champ (sa marque de fabrique).Malgré ces tics formels et des redondances narratives, de jolies idées éclairent le film et son thème sous-jacent, le travail du deuil [...].Le nouveau film d’animation de Makoto Shinkai devrait ravir les jeunes spectateurs qui l’attendent impatiemment. On est moins certain que les adultes prendront autant de plaisir qu’eux à voir courir une jeune fille avec une chaise jaune qui parle durant deux heures…