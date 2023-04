Vidéo exceptionnelle cette semaine, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir interviewer Stéphane Lavoisard, qui nous régale pendant plus d'une heure de multiples anecdotes sur sa longue aventure chez Génération 4.Si vous avez lu ce mag entre 1987 et le début des années 2000, alors n'hésitez pas, foncez, car il nous régale de croustillantes anecdotes des dessous du monde du jeu vidéo.De ses débuts comme pigiste chez ST Mag, le démarrage de Génération 4, les relations avec les éditeurs, la cérémonie des 4 d'or, jusqu'à l'arrivée des disquettes et CD-Roms dans le mag, et j'en oublie plein.Ça parle Atari ST, Amiga, Sega, Nintendo, PC, et même 3DO.Et on termine par un mini-quizz spécial jeux de l'époque. A déguster sans modération ^^