Plus d'un million d'entre vous ont joué à The Murder of Sonic the Hedgehog, et c'est actuellement le 61ème jeu le mieux noté sur Steam de TOUS LES TEMPS.

Absolument irréel. Merci vraiment, vraiment beaucoup à tous.



Katie Chrzanowski : social manager chez Sega

Si l'on vous parle de ce jeu original pour un titre estampillé Sonic, c'est parce qu'il s'agit d'un véritable carton. Initialement, il s'agissait simplement d'un bonbon à se mettre sous la dent. Ce n'était qu'un projet secondaire pensé comme un poisson d'avril : tuer le hérisson bleu. Et pourtant, ce jeuse veut en réalité très bon, avec un gameplay simple mais prenant et une histoire sympathique à suivre. Preuve en est, les avis sur Steam sont extrêmement positifs, en se basant sur la critique de plus de 11 000 joueurs.