Alors qui se souvient de ces projets incroyables dévoilés dans le numéro d'Avril 1990 du mythique magazine Amstrad 100% ?Allez on décortique ces 5 projets improbables pour un des premiers Avril les plus réussis de la presse vidéo ludique.

Who likes this ?

posted the 04/01/2023 at 09:33 AM by jedi