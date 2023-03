The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition - PS5 vs Xbox Series X/S

Le nouveau patch 1.1 de la Xbox Series X/S est maintenant disponible et a été examiné par Digital Foundry via ce tweet : https://twitter.com/cataferal/status/1638537905512628225.Tom examine la mise à niveau de la Spacer's Choice Edition pour The Outer Worlds, qui apporte de nouveaux graphismes et tous les DLC à la PS5, Xbox Series X, Series S et PC pour 10 $. En comparaison avec le jeu original, il y a certainement de grands changements. Mais le coût de performance est-il trop élevé et quelle plateforme est la meilleure si vous avez le choix ? Voici ce que nous avons découvert après le déploiement du patch 1.1 sur PS5. La mise à jour Xbox Series X/S patch 1.1 est également disponible et nous avons examiné tous les détails dans un tweet.0:00 Le pitch: $10 pour des graphismes améliorés, jusqu'à 4K 60fps, plus tous les DLC1:18 Préoccupations de performance sur toutes les plateformes3:38 Comparaisons des graphismes entre l'original et la Spacer's Choice Edition5:50 La difficulté de produire des comparaisons, de grandes différences esthétiques6:59 Bugs graphiques / rétrogradations dans la Spacer's Choice Edition8:07 Modes expliqués: 60fps performance vs cinématique 30fps10:00 Mode cinématique: comparaisons de qualité d'image12:05 Mode performance: comparaisons de qualité d'image13:17 Performance en mode cinématique15:26 Performance en mode performance16:44 Résumé des tests de performance: PS5 vs Series X vs Series S17:56 Conclusion: Votre expérience peut varier, mais je préfère jouer à la version originale.