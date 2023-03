Salut les gamekyoer ! Vous cherchez de nouveaux jeux à essayer ce printemps ? Eh bien, j’ai de bonnes nouvelles pour vous ! Plus de 100 jeux sortiront sur Xbox entre le 28 février et le 10 avril ! Que vous soyez sur Xbox Series X|S ou sur Xbox One, vous aurez l’embarras du choix en matière de jeux. Et avec les jeux éligibles et les films, si vous dépensez plus de 50 $, vous pouvez recevoir 2 500 points de récompense Microsoft !