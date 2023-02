D'après certaines information via IMDB, on apprend que Horizon Forbidden West aurait eu un budget de 110 millions d'Euro, devenant le projet médiatique le plus cher de l'histoire des Pays-Bas.aurait rapporté trois fois son budget total.*Horizon Zero Dawn aurait couté 45 millions à l'époque.*Insomniac Games a couté 200 millions de Dollars à Playstation.*Le dernier Saint Row à eu un budget de 100 millions.*The Callisto Protocol a eu un budget de 165 millions.*Shadow of the Tomb Raider aurait eu un budget d'environ 88 millions de Dollars.*God of War 2018 a eu un budget de 44 millions.*En 2008 sans l'inflation, GTA4 aurait eu un budget de plus de 100 millions de Dollars.Il est probable que le cout de développement des jeux Playstation ai doublé sur cette génération mais il faudra vérifier si les autres projets des Playstation Studios valide cette supposition.