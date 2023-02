Si vous recherchez un site vous permettant de vous organiser un peu dans votre vie de gamer, pensez à Rankone !Mon profil : https://www.rankone.global/otakugamefr Inscription avec un bonus de points :(ndlr : on gagnera tous les 2 des points bonus lorsque vous vous inscrivez via ce lien, cependant, ce n'est pas sponsorisé, j'ai trouvé le widget sympa pour mon Twitch. Je ne sais pas trop à quoi servent les points bonus).Rankone vous permettra également de partager votre profil avec d'autres joueurs! Ou de le partager sur votre profil Twitch, dans mon cas

Who likes this ?

posted the 02/15/2023 at 12:25 AM by suzukube