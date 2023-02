SOFTWARE



1 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 31,191 (4,807,491)

2 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 14,298 (3,862,841)

3 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,858 (5,142,172)

4 [NSW] Fire Emblem Engage (Nintendo, 01/20/23) – 12,920 (185,920)

5 [NSW] Story of Seasons: A Wonderful Life (Marvelous, 01/26/23) – 9,522 (50,281)

6 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 7,723 (3,032,742)

7 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 7,461 (994,203)

8 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 6,346 (1,169,936)

9 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 6,128 (5,116,872)

10 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 4,480 (2,840,736)

11 [NSW] Dragon Quest Treasures (Square Enix, 12/09/22) – 4,282 (268,894)

12 [PS5] Forspoken (Square Enix, 01/24/23) – 4,069 (33,124)

13 [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 3,709 (275,930)

14 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3,312 (7,426,431)

15 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 3,178 (1,082,581)

16 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,937 (3,344,415)

17 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 2,908 (150,150)

18 [NSW] Disgaea 7: Vows of the Virtueless (Nippon Ichi Software, 01/26/23) – 2,735 (13,094)

19 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,713 (2,131,913)

20 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 2,312 (994,788 )

21 [NSW] FIFA 23 Legacy Edition (EA, 09/30/22) – 2,095 (85,688 )

22 [PS4] One Piece Odyssey (Bandai Namco, 01/12/23) – 2,044 (45,173)

23 [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom, 06/30/22) – 2,040 (304,533)

24 [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 1,965 (199,875)

25 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 1,914 (35,883)

26 [PS5] One Piece Odyssey (Bandai Namco, 01/12/23) – 1,903 (34,120)

27 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 1,810 (1,234,772)

28 [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 1,793 (146,351)

29 [NSW] Bayonetta 3 (Nintendo, 10/28/22) – 1,613 (68,498 )

30 [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 1,583 (2,622,069)



Quand on regarde la très bonne performance des ventes hardware de la PS5 cette semaine et ce classement donnant les 30 meilleures ventes physique de la semaine dernière, il est difficile de comprendre vraiment ce qui se passe.



2 hypothèses s'offre à nous (peut-être il y en a d'autres je ne sais pas):

l'exportation de console PS5 vers la Chine

et/ou

les ventes de software ne se font quasiment qu'en demat.





Toutefois on sait aussi que pour avoir la PS5 se sont créer des listes d'attentes qui seront honorées en fonction des stocks et arrivages. Mais bon les joueurs doivent acheter des jeux c'est pas possible et même en prenant en compte le demat, les chiffres physique ne peuvent pas être aussi bas.