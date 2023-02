Risimon, un nouveau jeu vidéo inspiré de Pokémon, est en développement par une communauté passionnée. Le jeu reprend les thèmes et les délires les plus populaires de la communauté de jeuxvideo.com, en hommage à cette culture.Le joueur incarne Célestin, un adolescent de 25 ans qui vit encore chez sa mère mais qui est contraint de se plonger dans l’univers incroyable des Risimons suite à une grosse bourde. Le but du jeu est de devenir le meilleur dresseur de la région d’Issou et de séduire Émilie.Tout le contenu du jeu, y compris les graphismes, les musiques, le code et le scénario, est créé de manière bénévole par la communauté. Ce jeu sera gratuit sur PC et Android, ce qui en fait un excellent choix pour les amateurs de Pokémon et les fans de jeux vidéo en général.La liberté d’expression est une valeur importante pour la communauté de développeurs de Risimon, ce qui signifie que tout le monde aura droit à son moment de gloire dans le jeu. Personne ne sera épargné et tout le monde aura la chance de s’exprimer dans ce monde étonnant.