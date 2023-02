Il n y a quelques temps nous apprenions que Retro Studio avait l'idée (surtout une idée de Paul Tozer) un Metroid Tactics pour la Wii, nous apprenons maintenant qu'un Starfox a été annulé sur WiiU toujours développé par Retro Studio.-Le jeu aurait continué là où Star Fox 64 s'est terminé en termes d'histoire et de gameplay.-Fox ne sortirait jamais de son vaisseau-Suite à la défaite d'Andross, le général Pepper se rend compte que Corneria et le système Lylat doivent être reconstruits-La guerre avec Andross a laissé le gouvernement de Cornerian avec un manque de ressources nécessaires pour reconstruire les secteurs militaire et civil-Pepper engage Star Fox, et leur mission est de rechercher des alliés et des ressources dans les systèmes à proximité-Fox et son équipage vont découvrir une menace encore plus imposante qu'Andross-Combiner le gameplay classique de Star Fox 64 avec un nouveau monde ouvert et des mécanismes multijoueurs-Le mode solo demanderait aux joueurs d'entreprendre des missions à bord du Great Fox et de se rendre sur des planètes, des secteurs, des installations et des ceintures d'astéroïdes pour les compléter-GamePad imiterait le panneau de contrôle d'un navire avec des informations sur la mission en cours, quelles parties endommagées par les dégâts ennemis-Pour la coopération, le joueur 1 utiliserait une télécommande Wii et un nunchuck tandis que le joueur 2 utiliserait le GamePad pour être le mitrailleur du navire avec une vue à 360 degrés, réparer et contrôler les boucliers–Pourrait se jouer en ligne avec un ami ou un groupe pour accomplir des missions dans plusieurs navires–Mode Battle prévu avec des combats aériens–Possibilité de concevoir vos propres personnages anthropomorphes