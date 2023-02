Tomb Raider Reloaded, un jeu mobile d'aventure en collaboration avec le développeur Emerald City Games, entre en pré-inscription avant sa sortie mondiale le 14 février 2023 sur iOS et Android. Ce même jour, il sera également disponible sur Netflix, inclus dans tous les abonnements, sans publicité ni achats intégrés. Les joueurs qui s'inscrivent maintenant recevront une version en or exclusif des célèbres pistolets jumelés de Lara Croft. Keeley Hawes reprend son rôle en tant que Lara Croft. Tomb Raider Reloaded est le premier titre roguelike de la franchise et emmène les joueurs à travers des emplacements iconiques de la série, tout en proposant des défis quotidiens et hebdomadaires en rotation et des modes supplémentaires. La franchise Tomb Raider a célébré son 25e anniversaire et est aimée par plus de 160 millions de personnes dans le monde entier.De quoi se détendre entre 2 parties de LOL Wild Rift !