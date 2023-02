Hi-Fi Rush fonctionne en 1440p natif sur Xbox Series S, 2160p natif sur Xbox Series X, et tourne en 60 fps dans quasi toutes les situations. Graphiquement, les 2 versions sont très proches à quelques détails prêts, comme les ombres à grande distance simplifiées sur Series S, ou certaines zones herbées qui se retrouvent moins fournies sur la version Xbox Series S.Bonus : Le test de la DualSense Edge par DF :

Like

Who likes this ?

posted the 02/03/2023 at 04:21 PM by suzukube