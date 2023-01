Mais c'est quoi ce carton venu de nulle part?Dans le TOP des tendances Twitter dans plusieurs pays, dans le TOP 5 des meilleures ventes sur Steam et dans le TOP 10 des jeux les plus streams aujourd'hui sur Twitch.Le nouveau jeu des équipes de Mikami crée un véritable phénomène grâce à un bouche-à-oreille efficace.Si le titre est très surprenant en mariant jeu de rythme et Beat em all, sa sortie même est encore plus originale.On parle quand même d'un jeu disponible juste après une conférence, sans se faire avoir avec les notes de la presse ou une moyenne Metacritic, ou encore se faire influencer par les (pseudo) influenceurs.Ce sont les joueurs qui créent leurs propres avis sur le jeu, avant la presse donc, un coup de génie incroyable et qui a extrêmement bien fonctionné.Bravo a Tango Gameworks, j'espère que cette petite idée de génie de sortir un jeu avant la notation de la presse va se propager comme un petit virus tellement c'est devenu douteux la notation des JV de nos jours (du grand n'importe quoi même).