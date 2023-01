Un excellent jeu Nintendo Switch est passé magnifiquement sur PC et maintenant - enfin - nous avons des versions pour le reste des consoles. Dans cette vidéo, nous examinons les machines PlayStation 5 et Xbox Series - mais ce ne sont pas vraiment les comparaisons qui sont intéressantes, mais plutôt la façon dont Capcom a permis aux utilisateurs de configurer leur propre expérience visuelle via un menu graphique de style PC. PS5 et Series X ont même la possibilité de rendre le jeu au-delà de la résolution 4K! Rejoignez le programme DF Supporter pour des téléchargements vidéo immaculés, du contenu en coulisses, un accès anticipé à DF Retro, un accès anticipé à DF Direct Weekly et bien plus encore !

Pour ceux que ça intéresse, on peut avoir le jeu en 4800x2700 (au-dessus de la 4K, de la 4.8K pour être précis), ou le jeu en 120 fps. C'est comme sur PC, vous mettez les options que vous voulez et vous aurez le framerate/résolution qui en résultera. Le mode framerate donne du 1136p.Sur Xbox Series S, on est sur du 1440p/60fps, mais du 756p/60fps en mode framerate.De mon côté, j'ai passé plus de 3 heures en live sur le jeu, après une petite (re)découverte d'une heure dans un petit let's play, et que dire, si ce n'est qu'il est toujours aussi excellent ! Son ambiance inimitable (et son interface multijoueur toujours aussi peu pratique) est toujours aussi jouissive! J'y retourne ce dimanche du coup. Bon jeu à tous !Le jeu est disponible dans le Xbox Game Pass (et n'est pas cross play) !