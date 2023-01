Bastard!! reviendra en anime pour une seconde saison sur Netflix cette année.Perso la premiere saison m'a un peu ennuyé sans compter le ecchi que j'ai souvent trouvé cringe et hors sujet. Je m'attendais a bien mieux vu qu'il fait pour beaucoup parti des manga culte des années 90, j’espère que la suite aura un scenario plus consistant.

posted the 01/09/2023 at 12:45 PM by guiguif