Bonjour à tous, nouveau top 10 et cette fois on va parler de niveaux que je trouve très relou dans des jeux qui sont pourtant bon, voir très bon. Avis subjectif bien entendu !10)- Ce niveau est extrêmement relou, on est sur un jetski et il faut avancer tout en tirant sur les bonbonnes de gaz pour faire exploser les barrages et neutraliser les gars. Bref, une fois ceci fait, on doit continuer et ainsi de suite. Le problème, c'est que le passage est relou car on avance de 10 m, puis on tire, puis on avance, puis on retire etc... Fun/209)- Tard dans l'aventure, vous devrez réussir le jeu du Metal Heads. Un genre de jeu Arcade ou vous devez tapez les têtes tout en évitant les rouges sinon vous perdez des points. Le problème, c'est que c'est méga dur et surtout au début, je n'avais pas compris où fallait appuyer. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, la disposition des touches ou appuyer était en fait une manette de PS2... Ça va un peu mieux depuis mais je redoute souvent ce passage.Ça vaut aussi pour le passage bidon avec Ada. Je met les deux dans la même catégorie. Je trouve ces deux passages nul et inintéressant, voilà c'est dit on passe à la suite ?7)- Alors oui, ce passage n'est pas obligatoire du tout mais je l'ai trouvé chiant. Puis bon, on craft quand même une bonne armure si on y arrive. Le concept est plutôt bon pourtant mais c'est très répétitif et je suis pas fan du farming dans les jeux, donc next ! J'ai bien plus préférer l'arène de combat de Muspleheim.6)- Nul avec des gunfights inintéressant et une IA daubée du cul. Heureusement, ça dure pas longtemps !5)- Le jeu est un chef d'œuvre mais ce donjon je le trouve vraiment infect. Avec ces saletés de méduses, les trous partout, puis l'environnement est dégueulasse avec des bruits de gargouillis immonde. C'est plutôt bien fait néanmoins puisqu'on est dans le ventre d'une baleine mais j'aime pas c'tout4)- Une horreur pour le 100 % puisqu'il faut le faire 100 fois ! Oui, 100 putain de fois ! Et c'est mega dur !!!3)- Musique excellente, graphisme aussi mais qu'est ce qu'il est chiant ce niveau mon dieu... Ça dure 10 plombes quand tu es dans le Flipper et en plus de ça c'est quand même pas simple. J'ai horreur de ce niveau de casino !!!2)- Insupportable quand je tombe sur cette course en ligne. Je déteste cette course ! Je la hais même. Elle est nulle, chiante, inintéressante, ya aucun raccourcis. Celle sur Wii ou Gamecube était bien plus réussie !1)- Ce jeu est pas mal mais alors ce passage... j'en ai connu des immondices mais ce machin c'est pas possible !!! Vous devez aider Monochromon dans son magasin à vendre ses articles, seulement on sait pas vraiment comment ça fonctionne en fait. Parfois, on essaie de faire ça bien et ça fonctionne pas et des fois on fait ça n'importe comment et ça passe ! Je vous assure que c'est vrai. Après avoir recommencer 3 fois, c'est passé par miracle alors que je faisais n'importe quoi !!! Le pire c'est que ça dure 1 plombe ! Le "jingle" de victoire ou de défaite me hante encore...Voilà, j'espère que ce top sur les passages relou vous aura plu ! Et vous des passages qui vous ont fait suer dans les jv ? Dites moi tout en commentaire !