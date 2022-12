Microforce.biz m'a permis de tester une ceinture haptique de la marque Feelbelt. J'ai donc en prêt ce curieux (et onéreux) objet et... Je suis à la fois agréablement surpris et un peu sceptique.Agréablement surpris car ça fonctionne mieux que je ne l'aurais pensé, surtout en étant assis sur une chaise gaming. Ca fait l'effet d'une chaîse vibrante, et sur des jeux comme Overwatch ou Fortnite, c'est nickel, la petite IA filtre correctement les sons pour déterminer les vibrations et même leur direction !Sceptique car sur un jeu comme Battlefield 2042, plus réaliste niveau son, on a tendance à avoir des parasites (exemple : reproduction de la voix en terme de vibration), et ça sort justement complètement de l'immersion...Niveau sensations, ça donne l'impression d'être sur un siège vibrant pour ceux qui ont déjà joué sur ce type de matériel (en arcade par exemple), c'est vraiment bon sur des jeux de courses avec le son du moteur, mais ce n'est pas adapté à tous types de jeu : il faut un sound design clair et précis pour que cela fonctionne bien.Pour finir, la véritable barrière, c'est le prix : 399 € chez Microforce, 279 $ en promotion chez l'éditeur, difficile à l'heure actuelle de conseiller un tel investissement. Mais c'est une technologie plutôt interessante dans un futur proche, et qui s'accommode très bien de la VR, même si les vestes haptiques me semblent être plus adaptées (mais aussi plus encombrantes et plus chères).