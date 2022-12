Quelqu'un sait ce que vaut ce jeu ? Je ne vois personne en parler sur Gamekyo ?J'aime bien la VF et la narration du jeu, c'est sympa d'avoir un XCOM dans l'univers Marvel ! Je ne comptais pas l'acheter, je ne savais même pas qu'il était sorti, mais wow, des jeux Marvel avec un tel scénario, j'en redemande! Et le gameplay est aux petits oignons...J'ai également commencé un let's play sur le jeu : https://youtu.be/MOP_RZTO3UM

Who likes this ?

posted the 12/06/2022 at 12:48 AM by suzukube