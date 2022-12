1 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 577,279 (3,114,571)2 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 39,322 (3,407,477)3 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 11,223 (2,866,629)4 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,057 (4,917,646)5 [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 10,107 (112,333)6 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 9,682 (783,853)7 [NSW] Ace Angler: Fishing Spirits (Bandai Namco, 10/27/22) – 5,414 (44,470)8 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 4,478 (5,015,307)9 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 4,108 (2,743,464)10 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 3,994 (923,009)11 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3,894 (1,068,102)12 [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 3,818 (193,301)13 [PS5] God of War Ragnarok (SIE, 11/09/22) – 3,730 (43,008 )14 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3,689 (7,356,138 )15 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 3,680 (72,031)16 [NSW] Sonic Frontiers (SEGA, 11/08/22) – 3,679 (35,583)17 [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 3,532 (231,932)18 [NSW] Tactics Ogre: Reborn (Square Enix, 11/11/22) – 3,486 (47,956)20 [NSW] FIFA 23 Legacy Edition (EA, 09/30/22) – 2,819 (33,074)21 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,786 (3,301,611)25 [PS4] Call of Duty: Modern Warfare II (Activision, 10/28/22) – 2,141 (41,405)26 [NSW] HARVESTELLA (Square Enix, 11/04/22) – 2,107 (38,704)27 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 2,103 (5,194)28 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,086 (2,096,921)29 [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Pokemon Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 2,047 (2,598,403)30 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 2,031 (1,249,812)Pas de sorties notables cette semaine. Gungrave fait un flopFaits notables:-Zelda Breath of the Wild a dépassé les 2 millions!-Le retour de Momotaroh dans le Top 10 l'effet nowel car il y a pas longtemps le titre était à la 29 ème place.-Minecraft 3 ème.-Pokemon, Splatoon vont monopoliser les fêtes de nowel avec l'inoxydable Mario Kart DX 8 qui va surement passer la barre des 5 millions tout comme Smash vient de le faire.-Kirby a aussi une belle chance de dépasser le million.-Sonic n'arrive pas à tirer son épingle du jeu avec péniblement 35 000 ventes. Nowel pourrait aider mais on est loin du grand Sonic.